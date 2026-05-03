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जांजगीर चंपा

Big Bus Accident: जांजगीर-चांपा में पलटी यात्री बस, 50 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर, जांच जारी

Big Bus Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में यात्री बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है।

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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

May 03, 2026

Big Bus Accident: जांजगीर-चांपा में पलटी यात्री बस, 50 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर, जांच जारी(photo-patrika)

Big Bus Accident: जांजगीर-चांपा में पलटी यात्री बस, 50 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर, जांच जारी(photo-patrika)

Big Bus Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ बचाव कार्य तेज किया गया।

Big Bus Accident: कोरबा से रायगढ़ जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, यात्री बस कोरबा जिले के जमनीपाली से सवारियों को लेकर रायगढ़ जिले के सरिया की ओर जा रही थी। सफर के दौरान जब बस जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत करनौद के पास पहुंची, तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।

हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और बस में सवार लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे बड़ी संख्या में यात्री घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

बस में करीब 60 यात्री सवार थे

हादसे के वक्त बस में लगभग 60 यात्री सवार थे, जिनमें से 50 लोगों को चोटें आई हैं। कई यात्रियों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीडीह में किया जा रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही बम्हनीडीह पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। सड़क पर लगे जाम को भी हटवाया गया, जिससे यातायात बहाल किया जा सके। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार या सड़क की स्थिति को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

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Published on:

03 May 2026 11:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Big Bus Accident: जांजगीर-चांपा में पलटी यात्री बस, 50 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर, जांच जारी

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