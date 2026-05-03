Big Bus Accident: जांजगीर-चांपा में पलटी यात्री बस, 50 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर, जांच जारी

Big Bus Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ बचाव कार्य तेज किया गया।