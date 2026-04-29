CG Board Result 2026: जांजगीर के तीन छात्रों ने बनाई टॉप 10 में जगह, 10वी में दो तो 12 वीं में एक छात्रा ने रचा इतिहास

इस शानदार सफलता से चांपा सहित पूरे जांजगीर-चांपा जिले में गर्व और खुशी का माहौल है। तीनो छात्रों के घर घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई उनकी मेहनत और लगन की सराहना कर रहा है। यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले के लिए प्रेरणा है, जो यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से हर सपना साकार किया जा सकता है।