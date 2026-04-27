27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Rain Alert: मौसम में होगा बड़ा बदलाव, 28-29 अप्रैल को बदली और बूंदाबांदी की संभावना, जानें तापमान का हाल

IMD Alert: मौसम विभाग ने 28 और 29 अप्रैल को बदली छाने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जिससे कुछ राहत मिलने के आसार हैं।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Apr 27, 2026

Rain Alert

Rain Alert (Photo-File)

Rain Alert: रविवार को जांजगीर-चांपा जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पर रहा। इस सीजन में पहली बार पिछले 5 दिनों से जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। पांच दिनों से तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही है। रविवार को 45 पार कर गया था। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म वाले जिलों में जांजगीर पहले नंबर पर है।

प्रदेश में दूसरे नंबर पर 44 डिग्री के साथ बिलासपुर जिला रहा। जिले सहित प्रदेश में मौसम अजीब ही चल रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में जहां सीजन का सबसे गर्म दिन रहा तो प्रदेश के बस्तर, कोंडागांव, कांकेर समेत कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई।

इस साल मार्च व अप्रैल गर्मी में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। साथ ही बीच बीच में बदली व बूंदाबांदी का दौर चला। कुछ ऐसा ही हाल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रहा। इसके बाद बादल छंटते ही मौसम शुष्क हुआ और तापमान में लगातार बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया। इससे शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में भीषण गर्मी से से लोग परेशान नजर आ रहे हैं।

दक्षिणी हवाओं से बढ़ा पारा, जांजगीर-चांपा में 45.4 डिग्री तक पहुंची भीषण गर्मी

अब दक्षिणी हवाओं से फिर चढ़ गया। बीते तीन दिन में ही दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जिले में पिछले पांच दिनों से तापमान 40 के ऊपर बना हुआ है। रविवार को जिले का तापमान 45.4 डिग्री पर पहुंच गया। यह सीजन का सबसे ज्यादा रहा। साथ ही यह भीषण गर्मी ने अप्रैल में पिछले 10 का रिकार्ड तोड़ दिया है।

प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म स्थान में जांजगीर-चांपा जिले टॉप पर रहा। इसका जनजीवन में असर देखने को मिला। लोग गर्मी से बेचैन रहे और दिन में सड़कें सूनी रही। इससे सड़कों पर दोपहर के समय गर्मी के कारण स्कार्फ बांधकर ही लोग नजर आए। बहुत जरूरी काम वाले ही घर से बाहर निकल रहे थे। वो स्कार्फ के सहारे ही निकलने की हिम्मत कर रहे थे। शहर भट्टी की तरह तप रहा था। बाइक चलाने में हाथ व पैर जलने लगे थे। देर शाम तक गर्म हवा चली।

28 व 29 को बदली व बूंदाबांदी की संभावना

मौसम विभाग रायपुर के वरिष्ठ निदेशक एचपी चंद्रा ने बताया कि रविवार को जांजगीर-चांपा जिले में ग्रीष्म लहर चली। आज से प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि जांजगीर-चांपा जिले में ज्यादा अंतर की संभावना नहीं है। 28 व 29 को बदली व बूंदाबांदी की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गर्म वाले दूसरे नंबर जिले में 44.4 डिग्री के साथ बिलासपुर जिला रहा। दिनभर गर्म हवा चलने से लू लगने के साथ डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या दो गुना बढ़ गई। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक घबराहट, बेचैनी, उल्टी, दस्त का इलाज कराने के लिए हर दिन 30 से अधिक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे है।

ये सावधानियां जरूरी

  • दोपहर में बाहर निकलने से परहेज करें।
  • मौसमी सब्जियां फलों का सेवन करें।
  • खुले रखी और बासी खाद्य सामग्रियों से बचें।
  • पेट में दर्द, बुखार, उल्टी होने पर तुरंत इलाज कराएं।
  • हल्के और ढीले कपड़े पहनें

लू लगने के लक्षण

शरीर का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाना, तेज सिर दर्द और चक्कर आना, अत्यधिक थकावट और कमजोरी, उल्टियां होना आदि।

  • कहां कितना तापमान
  • जिला - अधिकतम तापमान
  • जांजगीर-चांपा - 45.4
  • बिलासपुर - 44.4
  • माना एयरपोर्ट - 43.8
  • दुर्ग - 43.9
  • पेंड्रा रोड - 42.5

ये भी पढ़ें

CG Rain Alert: अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, 27-28 अप्रैल को आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट
भिलाई
Rain Alert प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Apr 2026 03:33 pm

Published on:

27 Apr 2026 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Rain Alert: मौसम में होगा बड़ा बदलाव, 28-29 अप्रैल को बदली और बूंदाबांदी की संभावना, जानें तापमान का हाल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: जांजगीर चांपा में 4 लोगों की मौत! अलग-अलग सड़क हादसों में गंवाई जान, 3 गंभीर

janjgir champa road accident
जांजगीर चंपा

CG Crime: नकाबपोश बदमाशों का तांडव, रेत कारोबारी के घर घुसकर ताबड़ताेड़ फायरिंग, बड़े भाई की मौत

CG Crime: नकाबपोश बदमाशों का तांडव, रेत कारोबारी के घर घुसकर ताबड़ताेड़ फायरिंग, बड़े भाई की मौत
जांजगीर चंपा

डबल मुनाफे का झांसा और म्यूल अकाउंट का खेल, 27 लाख की ठगी में 6 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

ठगी में 6 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG News: बीमा घोटाले का आरोप, सुनवाई न होने पर युवक ने एसपी दफ्तर में पीया जहर, मचा हड़कंप

एसपी ऑफिस में जहर पीकर युवक की आत्महत्या की कोशिश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG News: कृषि लोन में बड़ा बदलाव, अब किसानों को 70% नकद राशि मिलेगी, खाद-बीज में कटौती से बढ़ी परेशानी

किसान (Photo Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.