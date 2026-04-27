Rain Alert: मौसम में होगा बड़ा बदलाव, 28-29 अप्रैल को बदली और बूंदाबांदी की संभावना, जानें तापमान का हाल

प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म स्थान में जांजगीर-चांपा जिले टॉप पर रहा। इसका जनजीवन में असर देखने को मिला। लोग गर्मी से बेचैन रहे और दिन में सड़कें सूनी रही। इससे सड़कों पर दोपहर के समय गर्मी के कारण स्कार्फ बांधकर ही लोग नजर आए। बहुत जरूरी काम वाले ही घर से बाहर निकल रहे थे। वो स्कार्फ के सहारे ही निकलने की हिम्मत कर रहे थे। शहर भट्टी की तरह तप रहा था। बाइक चलाने में हाथ व पैर जलने लगे थे। देर शाम तक गर्म हवा चली।