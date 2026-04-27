Road Accident: जांजगीर चांपा में 4 लोगों की मौत! अलग-अलग सड़क हादसों में गंवाई जान, 3 गंभीर

बुजुर्ग की मौत के कुछ ही घंटे में सुबह एक और दर्दनाक हादसा हो गया। एक एंबुलेंस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की जान चली गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इधर एक के बाद एक सामने आए सड़क हादसे से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।