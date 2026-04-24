डबल मुनाफे का झांसा और म्यूल अकाउंट का खेल, 27 लाख की ठगी में 6 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

वहीं जांजगीर-चांपा जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। नवागढ़ पुलिस ने इस मामले में एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी और एक दुकानदार सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठग सहित म्यूल अकाउंट के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को म्यूल अकाउंट से संबंधित जानकारी मिलने के बाद प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के निर्देशन नवागढ़ पुलिस ने त्वरित और गहन जांच की।