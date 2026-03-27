CG Thagi News: सरकारी नौकरी का मायाजाल, एक ही गांव के तीन लोगों से 20 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे रचा पूरा खेल

बाद में पता चला कि आरोपी सितेश पाणिग्राही ने इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों से भी ठगी की। गांव के ही मुन्ना प्रसाद डनसेना से 3,77,000 व देवकुमार से 8,00,000 लेकर कुल 20,04,000 रुपए की ठगी की है। पैसे वापस मांगने पर आरोपी सितेश पाणिग्राही ने पीड़ितों को दुर्ग ले गया, जहां विवेक कुमार नामक व्यक्ति से मिलाया और दोनों ने नौकरी के नाम पर पैसे लेने की बात स्वीकारा और विवेक ने पीड़ितों को उनके नाम से चेक दिए गए, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए।