CG Fraud: सरकारी नौकरी लगाने लाखों की ठगी, डेमो क्लास का झांसा देकर ले लिए 2 लाख

इसे देखते हुए फीस वापसी का निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि उनके द्वारा नो रिफंड पॉलिसी के तहत दाखिला लिया गया था, इस कारण उनकी फीस वापसी योग्य नहीं है। विद्यार्थी के परिजनों ने जमा की गई फीस में कुछ कटौती कर फीस वापिस करने का अनुरोध किया। फीस नहीं लौटाने पर जिला फोरम में परिवाद लगाया। सुनवाई के दौरान फोरम ने माना कि कोचिंग संस्था है, न कि शिक्षण संस्थान इस कारण वे सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं। इसे देखते हुए कुल फीस की रकम में 2000 रुपए की कटौती कर 1.72 लाख रुपए 27 जून.2025 से अदायगी दिनांक तक 6 फीसदी ब्याज के साथ देना होगा।