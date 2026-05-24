UPSC Prelims 2026: छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को मंत्री OP चौधरी का संदेश, कहा- केवल एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं, बल्कि

रायपुर जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8,449 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शहर के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, पहचान जांच और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और अभ्यर्थियों को शांत एवं सुरक्षित माहौल में परीक्षा देने की सुविधा मिल सके।