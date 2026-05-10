Mothers Day: पढ़ाई के लिए मां ने ​गिरवी रख दिए गहनें, बेटे ने UPSC क्रैक कर पूरा किया सपना, पढ़ें संघर्ष, त्याग और हौसले की कहानी

रायगढ़ जिले के छोटे से गांव संबलपुरी के किसान परिवार से आने वाले युवा ने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया 91वीं रैंक हासिल की है। एनआईटी रायपुर से इंजीनियरिंग करने वाले इस युवा ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। खेती से साल में एक बार आमदनी होती थी, जबकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च हर महीने आता था। ऐसे में मां श्यामा गुप्ता अपने गहने गोल्ड लोन में गिरवी रख देती थीं, जिससे फीस, किताबें और अन्य जरूरतें पूरी हो सकें।