छत्तीसगढ़ की बेटी का कमाल! सुष्मिता सिंह ने UPSC IFS 2025 में हासिल की 32वीं रैंक, बढ़ाया प्रदेश का मान

सुष्मिता सिंह का परिवार लंबे समय से वन सेवा से जुड़ा रहा है। उनके पिता भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में एसडीओ, डीएफओ, वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वे सेवानिवृत्त होकर भिलाई में निवास कर रहे हैं। परिवार में प्रशासनिक और वन सेवा का माहौल होने के कारण सुष्मिता को बचपन से ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही।