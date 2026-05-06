Wild boar attacks: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सुअर का हमला, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

Wild boar attacks: डोंगरगढ़ वन मंडल के दक्षिण बोरतलांव वन परिक्षेत्र में बुधवार सुबह तेंदूपत्ता तोडऩे गए आठ ग्रामीणों पर जंगली सूअर ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में तीन गंभीर सहित कुल आठ लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। हमले में कुहीकोड़ा निवासी अंजनी बाई (75), कोहलाकासा निवासी फूलबाई (42), और मुंगलाणी निवासी खेदूराम (66) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके अलावा सरस्वती (32), मुरली (37), माधुरी (38), उर्मिला (42) और हेमलता (21) भी चोटिल हुए।