BREAKING: पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के अपहरण की कोशिश, हाथ-मुंह बांधकर कार में ले गई, तीन संदिग्ध गिरफ्तार

वहीं फूलबासन बाई यादव कुछ कर पाती इससे पहले आरोपियों ने हाथ और मुंह को बांध। बताया जा रहा है कि कार खैरागढ़ के चिखली पुलिस चौकी के पास पहुंची तो यहां एक टीम वाहनों की जांच कर रही थी। रुटीन चेकअप के लिए टीम ने गाड़ी को रुकवाया तो मामले का खुलासा हुआ। कार के अंदर एक महिला का मुंह और हाथ बंधा देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को पकड़ा और उन्हें सुकुल देहान पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फूलबासन बाई यादव सुरक्षित है।