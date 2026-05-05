Wild Boar Attack: जंगली सूअर का हमला, तेंदूपत्ता तोड़ने गई 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल

Wild Boar Attack: छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ के पास स्थित कोहलाकसा जंगल में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। तेंदूपत्ता संग्रह करने गई महिलाओं के एक समूह पर अचानक जंगली सूअर ने हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि वहां मौजूद महिलाएं संभल ही नहीं पाईं और देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई। इस घटना में पांच महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।