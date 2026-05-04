BJP ने जारी किए 16 मंडल प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति सूची, देखें नाम

इसके अतिरिक्त राजा माखीजा को कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे संगठनात्मक कार्यों में और अधिक गति आएगी। जिला नेतृत्व के अनुसार इन नियुक्तियों से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ेगा और केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आम जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। पार्टी का स्पष्ट लक्ष्य ‘बूथ जीतो, चुनाव जीतो’ के मंत्र पर काम करते हुए हर बूथ तक मजबूत संरचना तैयार कर जनता के बीच विश्वास और सेवा का विस्तार करना है। जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने विश्वास जताया कि नव-नियुक्त प्रभारी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे।