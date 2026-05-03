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CG Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 3 दिन तक गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Rain Alert: मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए जिले में गरज-चमक के साथ हवा-तूफान के बीच हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है।

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राजनंदगांव

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Khyati Parihar

May 03, 2026

आंधी और बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

आंधी और बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

CG Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजनांदगांव जिले के मौसम में एक फिर बदलाव आया है। शनिवार सुबह से दोपहर तक तेज धूप व गर्मी के बीच शाम होते-होते आसमान में बदली छाई और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए जिले में गरज-चमक के साथ हवा-तूफान के बीच हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

शनिवार को जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मौसम में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में जिले के अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

CG Rain Alert: वातावरण में इसलिए बन रही अस्थिरता

विशेषज्ञों के मुताबिक, वर्तमान मौसम परिवर्तन के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। मई की शुरुआत में 40 से 44 डिग्री के बीच तापमान और शुष्क हवाओं के कारण लू का प्रभाव बना हुआ है। वहीं, भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से वातावरण में अस्थिरता बढ़ी है।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण तेज अंधड़, बिजली चमकने और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। नमी और अत्यधिक गर्मी के मेल से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ रही है, जिससे बार-बार मौसम बदल रहा है।

इधर बिजली गुल से बढ़ी परेशानी

भीषण गर्मी और उमस के बीच शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार हो रही बिजली गुल से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जबकि अभी हाल ही में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से मेटेनेंस अभियान चलाकर सुधार करने की बात कही गई थी। बताया जा रहा है कि जिले में गर्मी बढ़ते ही बिजली की खपत भी बढ़ गई है।

खपत के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी की ओर से उपकरणों की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही, इस वजह से उपकरणों में खराबी आ रही और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। इस बीच सुधार में जो समय लग रहा। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के बाद सुधार किया गया।

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Published on:

03 May 2026 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 3 दिन तक गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

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