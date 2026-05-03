CG Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 3 दिन तक गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

CG Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजनांदगांव जिले के मौसम में एक फिर बदलाव आया है। शनिवार सुबह से दोपहर तक तेज धूप व गर्मी के बीच शाम होते-होते आसमान में बदली छाई और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए जिले में गरज-चमक के साथ हवा-तूफान के बीच हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।