गर्मी से राहत की शुरुआत, मौसम ने लिया यू-टर्न, 3 दिन में गिर सकता है तापमान, बारिश के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच अब राहत के संकेत नजर आने लगे हैं। मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में दिनभर तेज धूप के बाद शाम को बादल छाए और रात में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई।