RTE Admission: आरटीई से प्रवेश शुरू, 30 मई लेना होगा एडमिशन, जानें कब से शुरू होगा दूसरा चरण

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निजी स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि यदि कोई भी स्कूल RTE के तहत निर्धारित सीटों पर बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करता है, तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। यह फैसला तब सामने आया है जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर RTE के तहत प्रवेश नहीं देने की बात कही थी। पढ़े पूरी खबर