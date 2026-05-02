Bharatmala Project Scam: एक-एक खसरा नंबर की जांच से खुलेगा पोल, सभी जमीन रिकॉर्ड की बारीकी से होगी जांच

इससे पहले तीन अलग-अलग जांच टीमें भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों की जांच कर चुकी हैं, लेकिन उनकी जांच सीमित दायरे में थी। पहले केवल उन्हीं खसरा नंबरों की जांच की गई थी, जिनकी शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन अब पूरी प्रणाली को जांच के दायरे में लाया गया है। नई जांच प्रक्रिया को भारतमाला मुआवजा घोटाले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सभी खसरा नंबरों की जांच से यह साफ होने की उम्मीद है कि मुआवजा वितरण में कहां और कितनी गड़बड़ी हुई है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।