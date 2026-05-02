छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का यह बदलाव गर्मी से आंशिक राहत तो दे रहा है, लेकिन तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना ने सतर्कता बढ़ा दी है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।