छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। आसमान में लगातार बादल छाने और सक्रिय मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को आंशिक बादल और हल्की बारिश देखने को मिली। इससे दिन के तापमान में गिरावट आई और गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी संभावना है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। इसी दौरान दुर्ग में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम तापमान रहा।
राजधानी रायपुर में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। बादलों की आवाजाही और मौसम प्रणालियों के प्रभाव के चलते तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।
विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम में इस बदलाव से जहां भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिलने की संभावना है, वहीं उमस और अस्थिर मौसम लोगों को प्रभावित कर सकता है।
मौसम विज्ञानी एच. पी. चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का यह बदलाव गर्मी से आंशिक राहत तो दे रहा है, लेकिन तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना ने सतर्कता बढ़ा दी है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।
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