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Trains Cancelled: रेलवे ने रद्द की 10 ट्रेन, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled: रेलवे द्वारा यह फैसला मरम्मत कार्य, यार्ड रीमॉडलिंग और परिचालन कारणों के चलते लिया गया है। कई ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई हैं।

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रायपुर

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Love Sonkar

May 02, 2026

Trains Cancelled: रेलवे ने रद्द की 10 ट्रेन, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

रेलवे ने रद्द की 10 ट्रेन (Photo Patrika)

Trains Cancelled: रेल यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे कई रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कार्य के चलते 3 मई से 22 मई तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने इस दौरान 10 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा।

रेलवे के अनुसार, गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर 20 दिनों तक मेगा ट्रैक कार्य किया जाएगा। इस दौरान वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक बनाया जाएगा। कार्य के चलते प्लेटफॉर्म नंबर-4 (डाउन मेन लाइन) पूरी तरह बंद रहेगा। यह कार्य ट्रेनों की गति, सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि, इसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

ये ट्रेनें रहेगी रद्द

18109 टाटानगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस 5 मई से 24 मई 2026 तक रद्द 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया पैसेंजर 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ पैसेंजर 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 68713 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया पैसेंजर

3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट पैसेंजर 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 68715 बालाघाट–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर 3 मई से 22 मई 2026 तक रद्द 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–रायपुर पैसेंजर 4 मई से 23 मई 2026 तक रद्द

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियां

गाड़ी संख्या 11754 रीवा–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस दिनांक 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16 एवं 18 मई 2026 को अपने निर्धारित मार्ग जबलपुर–नैनपुर–बालाघाट–गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के स्थान पर जबलपुर–नैनपुर–छिंदवाड़ा–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी होते हुए चलेगी।

गाड़ी संख्या 11753 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–रीवा एक्सप्रेस दिनांक 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17 एवं 19 मई 2026 को अपने निर्धारित मार्ग नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया–बालाघाट–नैनपुर–जबलपुर के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–छिंदवाड़ा–नैनपुर–जबलपुर होते हुए चलेगी।

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Published on:

02 May 2026 07:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Trains Cancelled: रेलवे ने रद्द की 10 ट्रेन, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

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