CGPSC Mains 2026: परीक्षा कैलेंडर में बड़ा बदलाव, अब 6 से 9 जून को होगी मेंस Exam, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

CGPSC Mains 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने मेंस परीक्षा 2026 की तिथियों में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नई तारीखें घोषित करते हुए बताया कि अब परीक्षा 6 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 16 से 19 मई 2026 तक निर्धारित थी।