CGPSC Mains 2026: परीक्षा कैलेंडर में बड़ा बदलाव, अब 6 से 9 जून को होगी मेंस Exam, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

CGPSC Mains 2026: परीक्षा कैलेंडर में बड़ा बदलाव, अब 6 से 9 जून को होगी मेंस Exam, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत(photo-patrika)
CGPSC Mains 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने मेंस परीक्षा 2026 की तिथियों में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नई तारीखें घोषित करते हुए बताया कि अब परीक्षा 6 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 16 से 19 मई 2026 तक निर्धारित थी।
आयोग ने यह निर्णय अभ्यर्थियों की लगातार उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के बीच कम समय मिलने की शिकायत की थी। उनका कहना था कि सीमित समय में व्यापक सिलेबस की तैयारी करना मुश्किल हो रहा है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
पिछले वर्षों में प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के बीच लगभग चार महीने का अंतर दिया जाता रहा है। इस दौरान अभ्यर्थी विषयों की गहन तैयारी, रिवीजन और अभ्यास कर पाते थे। लेकिन इस बार कम समय मिलने के कारण छात्रों में असंतोष देखा जा रहा था, जिसे देखते हुए आयोग ने तिथियों में बदलाव का निर्णय लिया।
नई तारीखों के अनुसार अभ्यर्थियों को लगभग पखवाड़े भर का अतिरिक्त समय मिल गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे वे अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे और बेहतर रणनीति के साथ परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।
शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अतिरिक्त समय मिलने से अभ्यर्थियों को विषयों की गहराई से समझ विकसित करने और अधिक अभ्यास करने का मौका मिलेगा। इससे परीक्षा परिणामों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CGPSC परीक्षा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। हर वर्ष हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में चयन का सपना देखते हैं।
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नई तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। साथ ही आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी भी जारी कर दी गई है।
CGPSC द्वारा मेंस परीक्षा की तिथियों में बदलाव को छात्रों के हित में लिया गया एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अभ्यर्थियों को बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया भी अधिक संतुलित और प्रभावी बन सकेगी।
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