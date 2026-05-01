Census 2026: जनगणना के लिए किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं, सिर्फ सही जानकारी दें, आज से घर-घर पहुंचेगी टीम

जवाब : जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। उत्तरदाता को केवल अपने सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर सही जानकारी देनी होती है।

प्रश्न : प्रगणक किन सवालों की जानकारी लेंगे? क्या जाति से जुड़े सवाल होंगे?

जवाब : प्रगणक मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों, सुविधाओं (पेयजल, बिजली, शौचालय, ईंधन), संपत्तियों (टीवी, मोबाइल, इंटरनेट) और एक मोबाइल नंबर जैसी कुल 33 जानकारियां दर्ज करेंगे। पहले चरण में केवल यह पूछा जाएगा कि परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य श्रेणी से संबंधित है।