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CG RTO Transfer: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक साथ तबादलों से बढ़ी हलचल, सरकार का सख्त संदेश- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

CG RTO Transfer: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने प्रशासनिक कसावट के लिए बड़े पैमाने पर RTO और ARTO अधिकारियों के तबादले किए हैं। महानदी भवन से जारी आदेश के तहत अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना दी गई है और सभी को तय समय-सीमा में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 01, 2026

CG RTO Transfer: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक साथ तबादलों से बढ़ी हलचल, सरकार का सख्त संदेश- लापरवाही बर्दाश्त नहीं(photo-AI)

CG RTO Transfer: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक साथ तबादलों से बढ़ी हलचल, सरकार का सख्त संदेश- लापरवाही बर्दाश्त नहीं(photo-AI)

CG RTO Transfer: छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने प्रशासनिक कसावट लाने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। महानदी भवन से जारी आदेश के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) समेत कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना सौंपी गई है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करें।

CG RTO Transfer: प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम

परिवहन विभाग का यह निर्णय राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। विभाग का मानना है कि समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण से कार्यक्षमता में सुधार होता है और स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के निराकरण में तेजी आती है।

इन जिलों में हुआ बड़ा फेरबदल

जारी आदेश के अनुसार, कोरबा, धमतरी, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद और जशपुर सहित कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस व्यापक फेरबदल से साफ है कि विभाग ने पूरे राज्य स्तर पर प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश की है।

10 दिन में जॉइनिंग के सख्त निर्देश

परिवहन विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्यप्रणाली में तेजी लाने की कवायद

सूत्रों के अनुसार, यह तबादला सूची केवल औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि विभागीय कार्यों में गति लाने की रणनीति का हिस्सा है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण से पारदर्शिता बढ़ने और जवाबदेही तय होने की उम्मीद जताई जा रही है।

जनसेवा पर पड़ेगा सीधा असर

परिवहन विभाग से जुड़े कार्य- जैसे वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और प्रवर्तन—सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। ऐसे में अधिकारियों के इस फेरबदल का असर सेवाओं की गुणवत्ता और गति पर भी देखने को मिल सकता है। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाएं और लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करें।

सख्ती के साथ सुधार का संकेत

राज्य सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही या ढिलाई को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समयबद्ध जॉइनिंग और व्यापक स्तर पर किए गए तबादले यह दर्शाते हैं कि शासन व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए गंभीर है।

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Updated on:

01 May 2026 11:19 am

Published on:

01 May 2026 11:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG RTO Transfer: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक साथ तबादलों से बढ़ी हलचल, सरकार का सख्त संदेश- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

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