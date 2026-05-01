CG Vidhansabha: विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में दिनभर चली बहस बाजी, सत्तापक्ष ने कहा कांग्रेस ने महिलाओं का हक छीना

पुरुष विधायकों की टीका-टिप्पणी को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज हुई। इस दौरान लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं होने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कहा, कि विपक्ष ने दशकों से महिलाओं का हक छीनने का काम किया है। वहीं विपक्ष ने स्पष्ट किया कि वो महिला आरक्षण का विरोधी नहीं है। उनका कहना था कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसहमति से पारित हो गया है, तो इसे तत्काल लागू करें। शासकीय संकल्प में चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने और विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री अनिला भेडिय़ा ने की।