CG Crime: ग्राहक की तलाश कर रहे तीन हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, 11 लाख का चिट्टा और वाहन जब्त

पुलिस उपायुक्त, पश्चिम क्षेत्र संदीप पटेल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा, सहायक पुलिस उपायुक्त आजाद चौक इशू अग्रवाल और सहायक पुलिस उपायुक्त न्यू राजेंद्र नगर नवनीत पाटिल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी न्यू राजेंद्र नगर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस को 29 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमलीडीह में एक काले रंग के वाहन में तीन व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा।