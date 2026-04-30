Raipur Airport: रनवे पर बंदर, लैंडिंग के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

एयरपोर्ट प्रशासन को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत रनवे को खाली कराया गया। संबंधित टीमों ने मौके पर पहुंचकर बंदर को हटाया और यह सुनिश्चित किया कि रनवे पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद विमान को दोबारा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रनवे जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जानवरों का प्रवेश एक गंभीर चूक माना जा रहा है।