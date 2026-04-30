Raipur Airport: रनवे पर बंदर, लैंडिंग के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

Raipur Airport: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उस समय हलचल मच गई, जब अचानक एक बंदर रनवे पर आ गया। विमान के टेकऑफ और लैंडिंग के बीच यह अप्रत्याशित घटना सामने आने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत अलर्ट जारी करना पड़ा।
यह घटना उस समय हुई जब लखनऊ से आ रही एक यात्री फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान अचानक रनवे पर एक बंदर आ गया। स्थिति बेहद संवेदनशील थी, लेकिन पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया और सूझबूझ ने संभावित दुर्घटना को टाल दिया। जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में कुल 132 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं।
जैसे ही विमान लैंडिंग के अंतिम चरण में पहुंचा, पायलट ने रनवे पर बंदर को देखा। यह स्थिति किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, क्योंकि लैंडिंग के दौरान विमान की गति अधिक होती है और ऐसे में अचानक अवरोध खतरनाक साबित हो सकता है। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और विमान को नियंत्रित करते हुए समय रहते रोक लिया। इस दौरान कुछ क्षणों के लिए विमान के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को अचानक झटका महसूस हुआ, जिससे कई लोग घबरा गए, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उन्हें शांत कराया और स्थिति को संभाला।
एयरपोर्ट प्रशासन को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत रनवे को खाली कराया गया। संबंधित टीमों ने मौके पर पहुंचकर बंदर को हटाया और यह सुनिश्चित किया कि रनवे पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद विमान को दोबारा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रनवे जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जानवरों का प्रवेश एक गंभीर चूक माना जा रहा है।
प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाएगा। वन्यजीवों की आवाजाही रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी और तकनीकी उपाय अपनाने की योजना बनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि विमानन क्षेत्र में इस तरह की छोटी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है।
सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ समय के लिए उड़ानों को रोका गया, जबकि ग्राउंड स्टाफ और वन विभाग की टीम ने मिलकर बंदर को सुरक्षित तरीके से रनवे से हटाया। इस दौरान यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने।
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