Kolkata-Pune IndiGo Flight: रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, महिला यात्री की अचानक बिगड़ी तबियत

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से मुंबई के लिए 7 मई को दो फ्लाइटें उड़ान नहीं भरेंगी। इसके चलते शाम की 4.25 और 12.30 वाली फ्लाइट प्रभावित रहेगी। वहीं सुबह 9.30 और रात 9 बजे वाली फ्लाइट अपने नियमित समय पर संचालित होगी। विमानन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में रनवे का मेंटेनेंस सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 6 घंटे किया जाएगा। मानसूनी सीजन के पहले रनवे क्रमांक 09/27 और 14/32 पर वार्षिक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस दौरान दोनों रनवे प्री-मानसून मेंटेनेंस के लिए अस्थाई रूप से बंद किए जाएंगे।