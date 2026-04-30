30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र में हंगामा, CM साय ने तत्काल लागू करने की मांग उठाई

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस हुई, CM विष्णु देव साय ने इसे तत्काल लागू करने की मांग उठाई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 30, 2026

महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र में हंगामा, CM साय ने तत्काल लागू करने की मांग उठाई(photo-patrika)

महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र में हंगामा, CM साय ने तत्काल लागू करने की मांग उठाई(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश करते हुए महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग उठाई, जिससे सदन का राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया।

CG News: चर्चा के लिए तय हुआ समय, विपक्ष का विरोध

आसंदी द्वारा इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे आसंदी ने अग्राह्य कर दिया। इस फैसले के विरोध में विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

विपक्ष के आरोप, सरकार पर गुमराह करने का दावा

विपक्ष ने कड़े शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सत्ता पक्ष राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार सदन के भीतर और बाहर महिलाओं को गुमराह कर रही है और वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही।

इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की, सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूरे विषय पर पारदर्शिता और स्पष्ट जवाब की मांग की।

सत्ता पक्ष का पलटवार, विपक्ष पर लगाए आरोप

चर्चा के दौरान लता उसेंडी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर बाधा उत्पन्न करने का काम विपक्ष ने ही किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में भी विपक्ष ने इस बिल को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया और महिलाओं की भावनाओं की अनदेखी की।

सदन में टकराव से बढ़ा सियासी तापमान

महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने विधानसभा का माहौल पूरी तरह गरमा दिया। पूरे सत्र के दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और जोरदार बहस का दौर चलता रहा, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित भी हुई।

यह मुद्दा केवल सदन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक गलियारों और आम जनचर्चा में भी तेजी से उभरकर सामने आया है। आने वाले समय में महिला आरक्षण का विषय प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जिस पर विभिन्न दल अपनी-अपनी रणनीति और राजनीतिक रुख के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र में हंगामा, CM साय ने तत्काल लागू करने की मांग उठाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रिजल्ट से असंतुष्ट 10वीं-12वीं के छात्रों को राहत! पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर 14 मई तक

रिजल्ट से असंतुष्ट 10वीं-12वीं के छात्रों को राहत! पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर 14 मई तक(photo-patrika)
रायपुर

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में 2030 तक 42 लाख घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का लक्ष्य, कैबिनेट ने दी मंजूरी

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में 2030 तक 42 लाख घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का लक्ष्य, कैबिनेट ने दी मंजूरी
रायपुर

बड़ी खुशखबरी! राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलेगा उच्चतर वेतनमान, सरकार ने नियमों में किया संशोधन

cg govt officer news
रायपुर

CG Board Result: 10वीं में बीजापुर और 12वीं में कोरिया के बच्चे सबसे आगे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग पीछे

CG Board Exam result
रायपुर

CG News: घर बैठे मिलेंगी 441 सरकारी सुविधाएं, मुख्यमंत्री ने नए पोर्टल का किया शुभारंभ

CG News: घर बैठे मिलेंगी 441 सरकारी सुविधाएं, मुख्यमंत्री ने नए पोर्टल का किया शुभारंभ
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.