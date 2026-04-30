Meat Shops Closed: कल रायपुर में मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद, बुद्ध जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश

प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय धार्मिक आस्था और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि पर्व को शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में मनाया जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।