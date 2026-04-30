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Meat Shops Closed: कल रायपुर में मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद, बुद्ध जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश

Meat Shops Closed: रायपुर में 1 मई को बुद्ध जयंती के मौके पर मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, नगर निगम ने सभी दुकानों और होटल-ढाबों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 30, 2026

Meat Shops Closed: कल रायपुर में मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद, बुद्ध जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश(photo-patrika)

Meat Shops Closed: कल रायपुर में मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद, बुद्ध जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश(photo-patrika)

Meat Shops Closed: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सभी मांस विक्रय दुकानों, होटल-ढाबों और संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं।

प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय धार्मिक आस्था और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि पर्व को शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में मनाया जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

Meat Shops Closed: होटलों पर भी रहेगी निगरानी

महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी होटल या प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया, तो तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आदेश का सख्ती से पालन कराया जा सके।

पशुवध गृह और दुकानों को बंद रखने का आदेश

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने निगम सीमा क्षेत्र में संचालित सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों को सख्ती से आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष निरीक्षण दल गठित किए गए हैं, जो शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार निगरानी करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।

निगम अधिकारियों के अनुसार, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जांच भी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को तुरंत रोका जा सके और आदेश का सख्ती से पालन कराया जा सके।

नागरिकों से सहयोग की अपील

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों ने कहा है कि सभी की भागीदारी से ही पर्व को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से मनाया जा सकता है।

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Updated on:

30 Apr 2026 10:08 am

Published on:

30 Apr 2026 10:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Meat Shops Closed: कल रायपुर में मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद, बुद्ध जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश

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