छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी, 5 दिनों तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जल्द मिल सकती है राहत

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट के साथ आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है।