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छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी, 5 दिनों तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जल्द मिल सकती है राहत

CG Weather Update: मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट के साथ आंधी और बारिश की संभावना

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 30, 2026

छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी, 5 दिनों तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जल्द मिल सकती है राहत(photo-patrika)

IMD ने जारी किया लू का 'येलो अलर्ट'

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट के साथ आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है।

CG Weather Update: तापमान का हाल- राजनांदगांव सबसे गर्म

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। राजनांदगांव 44 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जगदलपुर में 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों का तापमान

प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। माना एयरपोर्ट में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बिलासपुर और दुर्ग में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं अंबिकापुर में भी पारा 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को दिनभर तेज गर्मी का सामना करना पड़ा।

अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों के लिए अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात (बिजली गिरने) और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इससे कुछ क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।

तापमान में गिरावट के आसार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान स्थिर रहने का अनुमान है। हालांकि गर्मी का असर पूरी तरह खत्म होने की संभावना फिलहाल नहीं है।

तीन प्रमुख मौसमी सिस्टम सक्रिय

वर्तमान में प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा एक द्रोणिका दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्य प्रदेश से झारखंड होते हुए बांग्लादेश तक विस्तारित है। इन सभी सिस्टमों के कारण मौसम में अस्थिरता बनी हुई है।

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी रायपुर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

लोगों के लिए सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज धूप और लू से बचने के लिए दिन के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की स्थिति में खुले स्थानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

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Updated on:

30 Apr 2026 08:34 am

Published on:

30 Apr 2026 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी, 5 दिनों तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जल्द मिल सकती है राहत

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