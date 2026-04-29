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CGBSE CG Board Result 2026: 10वीं में संध्या नायक और 12वीं में जिज्ञासु वर्मा बने टॉपर, देखें पूरी मेरिट List

CG Board Result 2026: 10वीं में संध्या नायक ने टॉप किया, जबकि 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया।

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रायपुर

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Khyati Parihar

Apr 29, 2026

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट (photo source- Patrika)

CGBSE CG Board Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने परिणाम घोषित किए। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे।

CGBSE CG Board Result 2026: 10वीं में संध्या नायक और 12वीं में जिज्ञासु वर्मा बने टॉपर

इस वर्ष 12वीं परीक्षा में बलौदाबाजार के जिज्ञासु वर्मा ने 98.60 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं 10वीं बोर्ड में महासमुंद की संध्या नायक ने 594 अंक (लगभग 99 प्रतिशत) के साथ टॉप किया। बोर्ड के अनुसार, इस बार करीब 3.20 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। हालांकि 12वीं के हिंदी प्रश्नपत्र लीक होने की घटना से परीक्षा प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य कर ली गई।

CG Board Result 10th Toppers: 10वीं में टॉप-10 रहे यह छात्र

संध्या नायक-99%
पारिरानी प्रधान-99%
अंशुल शर्मा-99%
रिया केशरवानी-98.83%
रानू सिद्धिमयी साहू-98.83%
रेनुका प्रधान-98.83%
दिपांशी बौद्ध-98.83%
नंदिता देवांगन-98.83%
कल्पना यादव-98.83%
साहिल बरेट-98.67%
आदित्य बानू-98.50%

टॉपर्स को मिलेगा डेढ़ लाख

शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि सीएम साय टॉपर्स को डेढ़ लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से खातों में डालेंगे।

99% लाकर तीन स्टूडेंट्स की रैंक-1

10वीं परीक्षा में महासमुंद की संध्या नायक, परिरानी प्रधान (महासमुंद) और मुंगेली के अंशुल शर्मा तीनों ने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। गौरतलब है कि इस वर्ष भी दोनों कक्षाओं के परिणामों में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बेटियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

इन वेबसाइट पर छात्र कर सकते हैं रिजल्ट चेक

छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं-

  1. https://cg.results.nic.in2. https://cgbse.nic.in3. https://results.cg.nic.in4. https://results.digilocker.gov.in

ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • स्टेप 1- बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या cg.results.nic.in पर जाएं।
  • स्टेप 2- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें रोल नंबर और वहीं फोटो में दिया गया कैप्चा कोड डालना होगा।
  • स्टेप 4- रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

9 साल बाद छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट अप्रैल में

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 9 साल बाद अप्रैल महीने में जारी होने जा रहा है। इससे पहले नतीजे मई और जून में भी जारी होते आ रहे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने टॉपर्स को 1.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है।

10वीं-12वीं में लाखों परीक्षार्थी शामिल

बोर्ड के अनुसार, इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा में लगभग 3.21 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा में करीब 2.45 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा का आयोजन राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था।

शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं

बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट से पहले शिक्षा मंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्रालय से रिजल्ट जारी किया जाएगा। सूची में जिनका उच्च स्थान रहेगा उनको शुभकामनाएं देता हूं और जिनका रिजल्ट मनसा अनुरूप नहीं होगा उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट आएगा।

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Updated on:

29 Apr 2026 04:06 pm

Published on:

29 Apr 2026 03:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGBSE CG Board Result 2026: 10वीं में संध्या नायक और 12वीं में जिज्ञासु वर्मा बने टॉपर, देखें पूरी मेरिट List

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