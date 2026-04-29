CG Board Paper Leak: 12वीं पेपर लीक केस में फरार आरोपी पर इनाम घोषित, सूचना देने वाले को मिलेगा कैश

CG Board Paper Leak: छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी पर इनाम घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में आरोपी 14 मार्च से लगातार फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस उमेश गुप्ता ने आरोपी वेणु जंघेल की गिरफ्तारी या उसकी जानकारी देने वाले को 5,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है।