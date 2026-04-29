CG Transfer News: स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 3 डॉक्टरों के तबादले, जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार, इस सूची में तीन चिकित्सकों के नाम शामिल हैं, जिनमें से दो को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए प्रभारी सिविल सर्जन बनाया गया है, जबकि एक डॉक्टर को नई प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. गायत्री कुर्रे (बांधी), जो वर्तमान में बिलासपुर जिले में पदस्थ थीं, उन्हें संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग बिलासपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यह पद प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग और समन्वय की जिम्मेदारी रहती है।