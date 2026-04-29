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CG Transfer Ban: अधिकारी-कर्मचारियों के अब नहीं होंगे तबादले, सरकार का सख्त निर्देश

CG Transfer Ban Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने जनगणना 2027 के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। जानें पूरी डिटेल।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 29, 2026

अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक (photo source- Patrika)

अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक (photo source- Patrika)

CG Transfer Ban: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेशभर में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह निर्णय विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जो आगामी जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक जनगणना 2027 का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। इस कदम को प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

CG Govt Transfer Order: जनगणना 2027: बड़े स्तर पर तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की 16वीं जनगणना होगी। इसी क्रम में भारत के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 1 से 30 मई तक सर्वेयर घर-घर जाकर नागरिकों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक अमले को विशेष प्रशिक्षण और जिम्मेदारियां दी गई हैं।

ट्रांसफर पर रोक: क्यों लिया गया फैसला?

सरकार का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े और संवेदनशील कार्य के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों का लगातार एक ही स्थान पर बने रहना जरूरी है। यदि इस दौरान तबादले होते हैं, तो कार्य की निरंतरता प्रभावित हो सकती है और डेटा संग्रहण में बाधा आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के ट्रांसफर पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्णय लिया है, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सके।

विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट

हालांकि सरकार ने इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राहत भी दी गई है। यदि कोई मामला अत्यंत जरूरी या संवेदनशील पाया जाता है, तभी ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के तबादले की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश जारी, प्रशासन को सख्त निर्देश

इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक जनगणना 2027 का पूरा कार्य संपन्न नहीं हो जाता। प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

CG Govt Transfer Order: क्या होगा इसका असर?

इस फैसले का सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था और जनगणना प्रक्रिया दोनों पर पड़ेगा:

  • जनगणना कार्य में निरंतरता बनी रहेगी
  • डेटा संग्रहण अधिक सटीक और व्यवस्थित होगा
  • प्रशासनिक कामकाज में स्थिरता आएगी
  • कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी

बता दें छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय दिखाता है कि वह जनगणना 2027 को गंभीरता से लेते हुए किसी भी तरह की लापरवाही या बाधा से बचना चाहती है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश में जनगणना का कार्य समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा हो सके।

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Published on:

29 Apr 2026 12:21 pm

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