रायपुर में ठगी के दो बड़े मामले! शादी के नाम पर 9.50 लाख की ठगी, सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर 53.60 लाख हड़पे

पहला मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है, जहां हांडीपारा निवासी 80 वर्षीय मनहरण लाल टिकरिया को शादी का झांसा देकर ठगा गया। जानकारी के अनुसार, वृद्ध ने करीब एक साल पहले दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया था। वहां से रजनी शर्मा नाम की महिला का रिश्ता बताया गया। इसके बाद महिला ने फोन पर संपर्क कर शादी का भरोसा दिलाया और अलग-अलग बहाने बनाकर 15 जून 2025 से 9 जनवरी 2026 के बीच कुल ₹9.50 लाख अपने खाते में जमा करवा लिए।