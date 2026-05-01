महंगाई का तगड़ा झटका! कमर्शियल सिलेंडर महंगा, चाय-नाश्ते तक बढ़ सकते हैं दाम, जानें नया दाम

Commercial LPG Price Hike: छत्तीसगढ़ के रायपुर मई की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर चोट की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। अब बाहर खाना-पीना महंगा होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बढ़ती लागत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाला जाएगा।