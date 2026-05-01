Sushasan Tihar 2026: उज्ज्वला, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और पेंशन लाभ की गारंटी, छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ समाधान का महाअभियान

Sushasan Tihar 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई 2026 से राज्यभर में सुशासन तिहार की शुरुआत कर दी है। यह अभियान आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की आधारशिला है।