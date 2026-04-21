CG Transfer News: 192 आरक्षकों का तबादला, DRG और महिला आरक्षक भी शामिल, दो अलग-अलग सूचियां जारी

विभाग ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि स्थानांतरण का समय ऐसा हो, जिससे कर्मचारियों के परिवार, खासकर बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर न पड़े। शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद यह सूची जारी की गई, ताकि कर्मियों को नई जगह पर समायोजन में आसानी हो सके। पुलिस अधीक्षक की इस पहल को विभाग में संतुलन, कार्यकुशलता और मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इससे पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है।