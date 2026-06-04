Dhamtari News: धमतरी में 38 करोड़ की लागत से बनेगा 5 नई बिल्डिंग, फ्री में होगा 133 प्रकार के एडवांस जांच

इस दौरान ट्रामा यूनिट में बने अटल आरोग्य लैब का भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉ आदित्य सिन्हा ने बताया कि जिला अस्पताल में अत्याधुनिक एवं पूर्णत: स्वचलित अटल आरोग्य लैब की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान में यहां 94 प्रकार की जांचें की जा रही है, जबकि आगामी दिनों में यह संख्या बढक़र 133 हो जाएगी। लैब में सीरोलॉजी, हीमेटोलॉजी, इम्यूनोएसे, हार्मोन एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर और क्लीनिकल पैथोलॉजी जैसी उन्नत जांचें निशुल्क उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों का आर्थिक बोझ कम होगा और समय पर बीमारी की पहचान संभव हो सकेगी। बताया गया कि लैब में प्रतिदिन 1000 जांच की क्षमता है। वर्तमान में १७० लोगों की जांच हो रही है। रिपोर्ट सीधे मरीजों के मोबाइल पर भेजी जाएगी।