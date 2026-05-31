Chhattisgarh Drunk Incident: नशे में बिगड़ा बैलेंस, छत से 20 फीट नीचे गिरा युवक, मौके पर मौत

Chhattisgarh Drunk Incident: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के आमापारा स्थित बनिया तालाब के पास रहने वाले एक युवक की घर की छत से गिरने के बाद जान चली गई। मृतक की पहचान अनिल पटेल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह शराब के नशे में था। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।