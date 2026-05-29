Dhamtari News: धमतरी में तेंदुए ने ली अधेड़ की जान, हाथ-पैर थे गायब, इलाके में फैली दहशत

शव की हालत और घसीटे जाने के निशानों से साफ है कि उन पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। मृतक का एक पैर व हाथ भी गायब था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वह विभाग ने जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इधर धमतरी से लगे ग्राम कोटाभर्री में भी तेंदुए ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया है।