29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Dhamtari News: धमतरी में तेंदुए ने ली अधेड़ की जान, हाथ-पैर थे गायब, इलाके में फैली दहशत

Dhamtari News:जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इधर धमतरी से लगे ग्राम कोटाभर्री में भी तेंदुए ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

May 29, 2026

Dhamtari News

धमतरी में तेंदुए ने ली अधेड़ की जान ( Photo Patrika)

Dhamtari News: धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र बेलरगांव में तेंदुए के हमले से एक और दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दुधावा जलाशय के पास स्थित कोरमुड़ गांव के 55 वर्षीय चौथराम मंडावी मंगलवार शाम से लापता थे, जिनका क्षत-विक्षत शव आज पहाड़ी पर मिला।

शव की हालत और घसीटे जाने के निशानों से साफ है कि उन पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। मृतक का एक पैर व हाथ भी गायब था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वह विभाग ने जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इधर धमतरी से लगे ग्राम कोटाभर्री में भी तेंदुए ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 May 2026 06:18 am

Published on:

29 May 2026 06:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Dhamtari News: धमतरी में तेंदुए ने ली अधेड़ की जान, हाथ-पैर थे गायब, इलाके में फैली दहशत

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sports Judge: छत्तीसगढ़ के भोजेन्द्र साहू दुनिया के 70 चुनिंदा जजों में शामिल, पत्रिका को बताया अपना लक्ष्य

Sports Judge
धमतरी

‘पैसा बोलता है’ गाने पर अनोखा विरोध प्रदर्शन, BJP सभापति ने CMO पर लगाए 30% कमीशन के आरोप, मचा बवाल

BJP leader protest case
धमतरी

रुद्री में बन रहा भव्य रुद्रेश्वर धाम कॉरिडोर, 20 करोड़ की योजना में क्या-क्या मिलेगा? जानें पूरी डिटेल

रुद्रेश्वर धाम कॉरिडोर परियोजना से बदलेगा धमतरी का स्वरूप (फोटो सोर्स- DPR)
धमतरी

छत्तीसगढ़ में इतनी गर्मी कि फर्श पर बनी अंडे की भुर्जी, रेत पर सिके पापड़, वायरल Video देख रह जाएंगे दंग

Chhattisgarh heatwave viral experiment
धमतरी

Dhamtari Tower Incident: दो बीवियों से परेशान शख्स चढ़ गया हाईटेंशन टावर, कहा- मुझे नहीं जीना.. देखें VIDEO

Dhamtari Tower Incident
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.