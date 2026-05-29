Dhamtari News: धमतरी में तेंदुए ने ली अधेड़ की जान, हाथ-पैर थे गायब, इलाके में फैली दहशत

धमतरी में तेंदुए ने ली अधेड़ की जान ( Photo Patrika)
Dhamtari News: धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र बेलरगांव में तेंदुए के हमले से एक और दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दुधावा जलाशय के पास स्थित कोरमुड़ गांव के 55 वर्षीय चौथराम मंडावी मंगलवार शाम से लापता थे, जिनका क्षत-विक्षत शव आज पहाड़ी पर मिला।
शव की हालत और घसीटे जाने के निशानों से साफ है कि उन पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। मृतक का एक पैर व हाथ भी गायब था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वह विभाग ने जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इधर धमतरी से लगे ग्राम कोटाभर्री में भी तेंदुए ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग