Leopard killed Cow: एमसीबी में तेंदुए ने 12 दिन पहले बुजुर्ग को मार डाला था, अब गाय का किया शिकार, फैली दहशत

बैकुंठपुर. मनेंद्रगढ़ वनमंडल के कुंवारपुर परिक्षेत्र के पटोरीहा नाला में तेंदुआ (Leopard killed Cow) मूवमेंट होने से तेंदूपत्ता तोडऩे वाले ग्रामीण भयभीत हैं। इसी बीच शनिवार की रात तेंदुए ने गांव में एक गाय को अपना शिकार बनाया है। इस घटना के 12 दिन पूर्व इसी वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक गांव में अलसुबह शौच के लिए निकले एक बुजुर्ग को तेंदुए ने मार डाला था। इस दौरान वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना किया गया था। अब गाय को मार डालने से लोग फिर दहशत में आ गए हैं।