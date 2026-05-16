कोरिया में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 19 मई को लगेगा रोजगार मेला, 297 पदों पर होगी भर्ती

Chhattisgarh Job Fair(photo-patrika)
Chhattisgarh Job Fair: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, बैकुण्ठपुर द्वारा 19 मई 2026, मंगलवार को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर, कलेक्ट्रेट भवन के पीछे, जिला पंचायत कार्यालय के समीप, गढ़कलेवा के बगल में बैकुण्ठपुर में आयोजित होगा। इस रोजगार मेले का उद्देश्य जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
इस रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा कुल 297 पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग-अलग योग्यता और कौशल के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थियों को मौके पर ही इंटरव्यू के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, कंप्यूटर डिप्लोमा तथा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर नौकरी का अवसर मिलेगा। यह मेला खासकर उन युवाओं के लिए लाभकारी माना जा रहा है जो निजी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
इस रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें परिश्रम ह्यूमन रिसोर्स, विक्टर फाइनेंस प्रा. लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जेआर ग्रुप मैनपावर एंड सिक्योरिटी प्रमुख हैं। ये सभी कंपनियां विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करेंगी। चयन प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस आयोजन से स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अच्छा अवसर मिलेगा।
इस रोजगार मेले में विभिन्न पदों के लिए चयन किया जाएगा, जिनमें मीटर इंस्टॉलर, सीआरओ, डाटा मैनेजर, लाइफ मित्र, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, बैंक एवं फाइनेंस ऑफिसर तथा फील्ड ऑफिसर शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार ₹10,000 से ₹28,500 तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। नौकरी का कार्यस्थल कोरिया, सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में रहेगा। इस अवसर से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अच्छा मौका मिलेगा।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर रोजगार मेले में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। विभाग ने कहा है कि इस अवसर का लाभ उठाकर युवा निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया मौके पर ही की जाएगी, इसलिए उम्मीदवार समय पर पहुंचकर पंजीयन और इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लें।
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