कोरिया में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 19 मई को लगेगा रोजगार मेला, 297 पदों पर होगी भर्ती

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर रोजगार मेले में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। विभाग ने कहा है कि इस अवसर का लाभ उठाकर युवा निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया मौके पर ही की जाएगी, इसलिए उम्मीदवार समय पर पहुंचकर पंजीयन और इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लें।