Indian Railway News: बौरीडांड़ जंक्शन से सूरजपुर तक रेल लाइन दोहरीकरण, अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन समेत चलती हैं ये 6 गाडिय़ां, MCB के 9 गांवों की जमीन अधिग्रहित

पहले चरण में 2023 में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद बैकुंठपुर रोड स्टेशन (Indian Railway News) से शिवप्रसाद नगर तक काम शुरू कराया गया है। इसकी लागत 485.78 करोड़ अनुमानित है। इस कार्य को पूरा करने के लिए दो साल का लक्ष्य रखा था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी, उदासीन रवैये के कारण समय सीमा बीतने के बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि, दोहरीकरण होने के बाद सरगुजा संभाग में ट्रेनों के परिचालन में बदलाव आने आएगा और यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।