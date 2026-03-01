Railway news: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में 2 नए प्लेटफार्म और फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य का हुआ भूमिपूजन, सांसद ने कही ये बातें

अंबिकापुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंबिकापुर (Railway news) द्वारा स्टेशन में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम सांसद सरगुजा चिंतामणि महाराज के मुख्य आतिथ्य, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष एवं नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। सांसद ने विधि विधान से भूमिपूजन कर निर्माण कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के संपूर्ण विकास को लेकर केंद्रीय रेल मंत्रालय का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए हमारी मांग पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 नए प्लेटफ़ार्म, वर्तमान प्लेटफार्म का 80 मीटर अतिरिक्त विस्तार एवं फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है ।