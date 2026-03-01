Incident: ससुराल में शादी समारोह में शामिल होकर लौटा युवक, पूरी रात किया भजन-कीर्तन, दूसरे दिन हो गई मौत

सुबह से रात तक अखंड कीर्तन करने के बाद 11 मार्च को घर में ही सो गया था। 12 मार्च को अचानक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिस पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया था। यहां से इलाज (Incident) के बाद युवक को चिकित्सक ने बेहतर उपचार के लिए शाम करीब 4 बजे रेफर कर दिया था।