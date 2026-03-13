Opium cultivation in CG: छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ी गई 2 करोड़ की अफीम खेती, मसाले के नाम पर 1.47 एकड़ में लगाई थी फसल, 2 गिरफ्तार

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत अब अफीम की खेती पकड़ी गई है। मसाला की खेती के नाम पर 1.47 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती (Opium cultivation in CG) की गई थी। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के घने जंगल में उगाई जा रही अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया है। टीम ने जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सहित उखाडक़र जब्त किया। कुल 18 क्विंटल 83 किलो पौधे जब्त किए गए। इसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।