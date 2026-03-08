Women’s Day: बिजनेस में खुद सफल होकर नेहा ने कई युवतियों को बनाया आत्मनिर्भर, PM मोदी से भी मिलीं

विश्वास गुप्ता/राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र की नेहा केशरी (Women's Day) आज युवतियों के लिए मिसाल बन गई हैं। उन्होंने स्व-रोजगार के माध्यम से न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि कई युवतियों को भी रोजगार का हुनर सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया है। नेहा केशरी ने अपने कार्य की शुरुआत लेडीज टेलरिंग से की थी। मेहनत और लगन के बल पर आज वे नेहा कलेक्शन और क्रिस्टल क्लीन ड्राइक्लीन का सफल संचालन कर रहीं हैं। सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के संचालन के तहत नेहा केशरी पीएम मोदी से भी एक कार्यक्रम में मिल चुकी हैं।