7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Rape case: बलात्कार पीडि़ता को 12 साल तक समाज से बहिष्कार का सुनाया फरमान, सरपंच बोला- पूरे गांव वालों के पैर धोकर पानी से नहलाओ, बकरा और शराब दो

Rape case: बलरामपुर जिले के एक पंचायत ने सुनाया अजीब फरमान, पीडि़ता व उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, गर्भवती है पीडि़ता

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 07, 2026

Rape case

Rape demo pic

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बलात्कार पीडि़ता (Rape case) और उसके परिवार को न्याय दिलाने के बजाय गांव की पंचायत द्वारा ही सामाजिक दंड सुना दिया गया। आरोप है कि गांव के सरपंच ने पीडि़ता और उसके पूरे परिवार को 12 साल तक समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिया। पीडि़ता और उसके परिवार ने इस मामले की शिकायत एसडीओपी से कर न्याय की गुहार लगाई है।

मामला वाड्रफनगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गांव की एक युवती के साथ बलात्कार (Rape case) की घटना हुई थी। पीडि़ता इस समय गर्भवती बताई जा रही है। जब पीडि़ता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की पहल की तो गांव में पंचायत बुलाई गई।

बताया जा रहा है कि पंचायत में गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर पीडि़ता के परिवार को ही दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ सामाजिक दंड देने का निर्णय ले लिया। पीडि़ता के परिजन का आरोप है कि पंचायत में सरपंच ने यह फैसला सुनाया कि पीडि़ता और उसके पूरे परिवार को 12 साल तक गांव के समाज से बहिष्कृत (Rape case) रखा जाएगा।

इस फैसले के बाद परिवार को गांव के सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और सामुदायिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया। ग्रामीणों के इस फैसले से पीडि़त परिवार काफी परेशान और भयभीत है।

पीडि़त परिवार ने मामले (Rape case) की शिकायत एसडीओपी से कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में पीडि़ता की शिकायत के बाद बसंतपुर पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Rape case: पैर धोकर पानी से नहलाने की शर्त

मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोप है कि पंचायत द्वारा पीडि़ता के परिवार के सामने कुछ अपमानजनक शर्तें भी रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच ने कहा कि यदि पीडि़ता (Rape case) का परिवार अपनी गलती स्वीकार करता है तो उन्हें पूरे गांव के लोगों के पैर धोकर उस पानी से नहलाया जाएगा।

इसके अलावा दंड के रूप में पूरे समाज को बकरा और शराब देने की भी बात कही गई है। इस तरह के फैसले को लेकर गांव में भी तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

एसडीएम का है ये कहना

वाड्रफनगर एसडीएम नीरनिधि नंदेहा का कहना है कि मामला (Rape case) प्रशासन के संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों को बुलाकर बैठाया जाएगा और पूरे मामले की जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Daughter funeral mother’s body: रूढिय़ों को तोड़ बेटी ने अपनी मां की चिता को दी मुखाग्नि, नम हुईं लोगों की आंखें
कोरीया
Daughter funeral mother's body

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 07:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Rape case: बलात्कार पीडि़ता को 12 साल तक समाज से बहिष्कार का सुनाया फरमान, सरपंच बोला- पूरे गांव वालों के पैर धोकर पानी से नहलाओ, बकरा और शराब दो

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार(photo-patrika)
बलरामपुर

Father murder: घर में पत्नी नहीं थी तो पिता से कहा- तुमने ही उसे छिपाया है, फिर डंडे से पीटकर की हत्या

CG Murder News: रिश्तों पर लालच भारी! पोते ने की दादा की हत्या, दो साल बाद गिरफ्तारी(photo-patrika)
बलरामपुर

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम,भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार
बलरामपुर

बलरामपुर में अवैध बॉक्साइट जांच के दौरान बवाल, मारपीट में एक ग्रामीण की मौत, 2 घायल… एसडीएम सहित 4 हिरासत में

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बलरामपुर

Murder and hang body: गैरमर्द से संबंध के शक पर 5वीं पत्नी की हत्या, फिर दोस्त के साथ 5 किमी दूर फांसी पर लटकाया, 3 चली गई थीं छोडक़र

Murder and hang body
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.