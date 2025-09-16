Rape and made video: डीसएपी पर रायपुर की महिला ने लगाए रेप और वीडियो बनाने का आरोप, DSP बोले- मुझे ही किया ब्लैकमेल

अंबिकापुर। रायपुर की एक महिला ने सरगुजा आईजी से शिकायत कर बलरामपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी) याकूब मेमन पर रेप और वीडियो बनाने (Rape and made video) का आरोप लगाया है। उसने बताया कि रायपुर में उनके किराए के मकान में वह रहती थी, इस दौरान डीएसपी ने उससे रेप किया और वीडियो बना लिया था। इस मामले में डीएसपी के खिलाफ जीरो में अपराध दर्ज कर डायरी रायपुर भेज दिया गया है। वहीं डीएसपी ने भी आईजी को एक आवेदन देकर महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया है।