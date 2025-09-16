Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Rape and made video: डीसएपी पर रायपुर की महिला ने लगाए रेप और वीडियो बनाने का आरोप, DSP बोले- मुझे ही किया ब्लैकमेल

Rape and made video: महिला ने सरगुजा आईजी से की मामले की शिकायत, आईजी के निर्देश पर डीएसपी के खिलाफ दर्ज किया गया अपराध, इधर डीएसपी ने भी आईजी को दिया है शिकायती आवेदन

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 16, 2025

Rape and made video
Balrampur SDOP (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। रायपुर की एक महिला ने सरगुजा आईजी से शिकायत कर बलरामपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी) याकूब मेमन पर रेप और वीडियो बनाने (Rape and made video) का आरोप लगाया है। उसने बताया कि रायपुर में उनके किराए के मकान में वह रहती थी, इस दौरान डीएसपी ने उससे रेप किया और वीडियो बना लिया था। इस मामले में डीएसपी के खिलाफ जीरो में अपराध दर्ज कर डायरी रायपुर भेज दिया गया है। वहीं डीएसपी ने भी आईजी को एक आवेदन देकर महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया है।

सरगुजा आईजी दीपक झा से की गई शिकायत में महिला ने बताया कि रायपुर के टिकरापारा में याकूब मेमन टीआई के पद पर पदस्थ था। इस दौरान वह उनके किराए के मकान में रहती थी। इसी बीच डीएसपी ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाया और मोबाइल पर वीडियो (Rape and made video) बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।

महिला ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने उसे कई बार बलरामपुर भी बुलाया था। इसकी शिकायत उसने रायपुर थाने में की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसने बलरामपुर पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं सुनी गई।

ये भी पढ़ें

Father murder: पिता ने गिरवी रख दी बाइक तो बेटे ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
अंबिकापुर
Father murder

अंतत: उसने आईजी से मामले (Rape and made video) की शिकायत की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जीरो में अपराध दर्ज कर डायरी रायपुर पुलिस को भेज दी है। रायपुर पुलिस अब मामले की पूरी जांच करेगी।

Rape and made video: डीएसपी ने ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप

इधर महिला के आरोपों के बीच 12 सितंबर को आईजी को दिए गए शिकायती आवेदन में डीएसपी याकूब मेमन ने महिला पर ब्लैकमेल (Rape and made video) करने का आरोप लगाया है। डीएसपी का कहना है कि महिला उनके रायपुर स्थित किराए के मकान में रहती थी। करीब 9 माह पूर्व महिला ने उनसे आर्थिक मदद मांगी थी, इस पर मानवता के नाते उन्होंने उसकी सहायता की।

DSP Yaqoob Mamon (Photo- Video grab)

इसके बाद महिला ने जान-बूझकर उनसे नजदीकियां बढ़ाई और अंतरंग पलों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए डेढ़ लाख रुपए वसूल लिए थे। वहीं उसने उक्त मकान को अपने नाम करने का दबाव भी डाला था।

पत्नी को अद्र्धनग्न फोटो भेजने की दी धमकी

डीएसपी ने शिकायत में बताया है कि महिला ने वीडियो कॉल पर अद्र्धनग्न फोटो लेकर उनकी पत्नी को उसे भेजने की धमकी दी। जब उन्होंने मकान उसके नाम करने से इनकार किया तो उसने झूठा मामला (Rape and made video) दर्ज कराने की धमकी दी। लगातार धमकियों से तंग आकर उन्होंने मामले की शिकायत आईजी से की। बता दें कि डीएसपी याकूब मेमन मूल रूप से भिलाई के रहने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

Constable sleep on chair: नशे में धुत आरक्षक ने सडक़ पर खड़ी की स्कूटी, फिर कुर्सी पर सो गया, Video वायरल, लोगों का ये आया रिएक्शन
अंबिकापुर
Constable sleep on chair

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Rape and made video: डीसएपी पर रायपुर की महिला ने लगाए रेप और वीडियो बनाने का आरोप, DSP बोले- मुझे ही किया ब्लैकमेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.