Rape and made video: डीसएपी पर रायपुर की महिला ने लगाए रेप और वीडियो बनाने का आरोप, DSP बोले- मुझे ही किया ब्लैकमेल

अंबिकापुर। रायपुर की एक महिला ने सरगुजा आईजी से शिकायत कर बलरामपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी) याकूब मेमन पर रेप और वीडियो बनाने (Rape and made video) का आरोप लगाया है। उसने बताया कि रायपुर में उनके किराए के मकान में वह रहती थी, इस दौरान डीएसपी ने उससे रेप किया और वीडियो बना लिया था। इस मामले में डीएसपी के खिलाफ जीरो में अपराध दर्ज कर डायरी रायपुर भेज दिया गया है। वहीं डीएसपी ने भी आईजी को एक आवेदन देकर महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया है।
सरगुजा आईजी दीपक झा से की गई शिकायत में महिला ने बताया कि रायपुर के टिकरापारा में याकूब मेमन टीआई के पद पर पदस्थ था। इस दौरान वह उनके किराए के मकान में रहती थी। इसी बीच डीएसपी ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाया और मोबाइल पर वीडियो (Rape and made video) बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।
महिला ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने उसे कई बार बलरामपुर भी बुलाया था। इसकी शिकायत उसने रायपुर थाने में की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसने बलरामपुर पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं सुनी गई।
अंतत: उसने आईजी से मामले (Rape and made video) की शिकायत की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जीरो में अपराध दर्ज कर डायरी रायपुर पुलिस को भेज दी है। रायपुर पुलिस अब मामले की पूरी जांच करेगी।
इधर महिला के आरोपों के बीच 12 सितंबर को आईजी को दिए गए शिकायती आवेदन में डीएसपी याकूब मेमन ने महिला पर ब्लैकमेल (Rape and made video) करने का आरोप लगाया है। डीएसपी का कहना है कि महिला उनके रायपुर स्थित किराए के मकान में रहती थी। करीब 9 माह पूर्व महिला ने उनसे आर्थिक मदद मांगी थी, इस पर मानवता के नाते उन्होंने उसकी सहायता की।
इसके बाद महिला ने जान-बूझकर उनसे नजदीकियां बढ़ाई और अंतरंग पलों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए डेढ़ लाख रुपए वसूल लिए थे। वहीं उसने उक्त मकान को अपने नाम करने का दबाव भी डाला था।
डीएसपी ने शिकायत में बताया है कि महिला ने वीडियो कॉल पर अद्र्धनग्न फोटो लेकर उनकी पत्नी को उसे भेजने की धमकी दी। जब उन्होंने मकान उसके नाम करने से इनकार किया तो उसने झूठा मामला (Rape and made video) दर्ज कराने की धमकी दी। लगातार धमकियों से तंग आकर उन्होंने मामले की शिकायत आईजी से की। बता दें कि डीएसपी याकूब मेमन मूल रूप से भिलाई के रहने वाले हैं।